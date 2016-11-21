Якутск, 21 ноября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Для развития туризма в Якутии нужны конкретные действия на местах, а не масштабные проекты. Такое мнение озвучил владелец турфирмы в республике Василий Сивцев на общем собрании представителей сферы туризма. Предприниматели просят у властей конкретные мер и инфраструктуру: тёплые туалеты, урны, лавочки и места для ночлега.

werner22brigitte Уличный туалет

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«Якутии есть что показать, но проблема в том, что мало кто знает об этих местах, — цитирует Василия Сивцева News.Ykt.ru. — У нас не ведётся работа по брендированию, нет соответствующей инфраструктуры, и событийный туризм, на который делается акцент в последнее время, не привлечёт массового туриста. В это время гостиницы бывают забиты. К тому же мероприятия занимают всего 20 дней в году. А чтобы туризм развивался, необходимо туристов привлекать круглый год».

Предприниматель называет проблемой якутских властей попытку решать глобальные вопросы. «Но надо начинать с малого. Хотя бы поставить теплые туалеты в Оймяконе, лестницу к смотровой площадке на Ленских столбах отремонтировать, построить гостевые домики в Еланке, Оймяконе, Соттинцах, окрестностях Якутска. Не надо вкладывать миллиарды в непонятные проекты по продвижению имиджа республики», — уверен представитель туристического бизнеса.

При этом поддержка туризма со стороны власти нужна. «Чтобы людей вовлечь в массовый туризм, надо обустроить соответствующую инфраструктуру, — считает представитель компании Nord Stream Вячеслав Местников. — На маршрутах вокруг окрестностей Якутска поставить лавочки, туалеты, урны. Заняться брендированием исторических мест, достопримечательностей столицы. Можно передать такие места в аренду турфирмам, чтобы они могли их оборудовать по своим требованиям и в соответствии со своей программой».

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Представитель турфирмы также считает, что туризму республики нужно больше квалифицированных кадров: «СВФУ выпускает инструкторов-проводников. Но они не имеют практических навыков. Нам бы хотелось, чтобы университет подходил к вопросу подготовки кадров более серьёзно».

Ещё один способ развития туризма в регионе представители компаний видят в популяризации этого вида отдыха с раннего возраста. Детей нужно приучать ходить в походы, развить активный туризм в регионе до такого уровня, чтобы повышать свой опыт приезжали активисты из других регионов, считает Вячеслав Местников.

Недостатком событийного туризма он видит то, что мероприятия концентрируются в столице региона, а самые красивые и интересные места, которые могли бы привлекать много людей, остаются при этом за кадром. «Необходимо возродить систему выделения грантов турфирмам. Ранее мы на эти средства имели возможность покупать снаряжение. Сейчас деньги идут на развитие туристических кластеров «Орто Дойду» и «Северная мозаика». Но ощутимого результата нет», — уверен Местников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главным тормозом развития туризма в республике назывались очень дорогие авиабилеты из Москвы. По словам менеджера турфирмы «Визит Якутия» Аяра Варламова, при формировании цен на туры из-за стоимости перелёта очень велика транспортная составляющая (средняя стоимость билета из Москвы в Якутск составляет около 20 тысяч рублей на человека). «А инфраструктуры при этом нет. Иностранные туристы жалуются на то, что не могут в гостиницах нормально питаться. Уровень низкий, всё очень примитивное», — отмечал представитель турфирмы.

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