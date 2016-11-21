Оренбург, 21 ноября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Оренбурге из национального парка «Хортобадь» (Венгрия) 20 ноября прибыло 14 лошадей Пржевальского. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединенной дирекции государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау», для пополнения создаваемой в заповеднике популяции прибыла репродуктивная группа молодых кобыл во главе с племенным жеребцом (девять особей) и группа жеребцов-холостяков (пять особей).

Наталья Хомутова Лошади Пржевальского

Вечером 20 ноября животных выпустили в акклиматизационные загоны на участке «Предуральская степь» заповедника «Оренбургский». Сначала в один акклиматизационный загон площадью 45 га была выпущена холостяцкая группа жеребцов, затем во второй загон аналогичной площади — репродуктивная группа. В течение года животные будут проходить акклиматизацию.

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Стоит отметить, что к 2030 году в Оренбургском заповеднике планируется создать полувольную популяцию лошади Пржевальского численностью не менее 100 особей.

Напомним, в 2015 году Минприроды России с участием РАН и при поддержке Степного проекта ПРООН/ГЭФ разработало и реализует в заповеднике первую и единственную в России программу восстановления популяции лошади Пржевальского. Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, проект восстановления лошади Пржевальского в России является уникальным не только для нашей страны, но и для всего мира.

В рамках программы в июле 2015 года территория заповедника «Оренбургский» расширена за счет присоединения кластерного участка «Предуральская степь» площадью 16 538 га, где создан Центр реинтродукции лошади Пржевальского.

18 октября 2015 года в заповедник перевезены шесть лошадей Пржевальского из биостанции Тур дю Вале (Франция). Безвозмездную передачу животных осуществила Ассоциация по лошади Пржевальского ТАХ (Франция).

В течение года лошади под наблюдением российских специалистов проходили акклиматизацию. 3 октября 2016 года осуществлен выпуск лошадей Пржевальского в дикую природу: все животные выпущены из акклиматизационного загона на участок заповедника «Предуральская степь». Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом важном этапе экологического проекта принял участие президент РФ Владимир Путин.

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Для обеспечения безопасности животных предварительно всю территорию участка (16,5 тысяч га) огородили специальной изгородью. Периметр ограждения составил 52 км. Это самый большой загон в мире.

«Для создания устойчивой самоподдерживающейся популяции лошади Пржевальского в заповедник необходимо завезти не менее 30 основателей, принадлежащих к разным племенным линиям», — сообщили в заповеднике «Оренбургский».