Пекин, 21 ноября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Группа международных ученых из США, Китая, Израиля и Великобритании посредством лабораторных экспериментов и атмосферных измерений обнаружили, что Великий смог в Лондоне 1952 года и смог в Пекине имеют схожие химические реакции, происходящие в атмосфере, пишет китайское издание Science and Technology Daily.

Climatechange.tw Смог

Ученые установили, что главной причиной экологической катастрофы в Лондоне стали частицы серной кислоты. Однако, смог в Китае включает в себя гораздо больше частиц нанометрового уровня и аммиака, который поступает в результате выхлопных выбросов автомобилей.

Лондонский смог был крайне кислотным, тогда как в Пекине он практически нейтральный.

Лондонский смог 1952 г. унес жизни 12 тыс. человек, в основном пострадали новорожденные дети, старики и люди с заболеваниями легких. До сих пор его считают худшим событием, связанным с загрязнением окружающей среды в Великобритании.