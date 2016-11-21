Ростов-на-Дону, 21 ноября, 2016, 10:12 — ИА Регнум.



skeeze Пожар

Более пяти часов огнеборцы тушили пожар на складе в Ростове-на-Дону. Пламя вспыхнуло в здании на улице Доватора, 160/2 минувшей ночью. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по региону 21 ноября, причины возникновения огня выясняются.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 2:30. По прибытию пожарных расчетов пламенем была объята площадь в 150 квадратных метров. Затем огонь распространился на площади 800 квадратных метров, и пожару был присвоен третий ранг сложности.

Для ликвидации возгорания от чрезвычайного ведомства привлекались 58 человек личного состава и 20 единиц спецтехники.

Известно, что на складе хранилась сувенирная продукция и бутилированная вода. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, что это второй крупный пожар в Ростове-на-Дону за неделю. Так, 16 ноября в центре донской столицы сгорел четырехэтажный дом. К прибытию огнеборцев пламя полыхало на площади 1,2 тыс. квадратных метров. В результате пожара один человек пострадал.