Нальчик, 21 ноября, 2016, 09:57 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии больше не производят алкоголь. Все предприятия, которые выпускали алкогольную продукцию, в настоящее время остановлены. Об этом глава республики Юрий Коков заявил в ходе «Прямой линии» на канале Россия-1.

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Отвечая в прямом эфире на вопросы жителей республики, глава Кабардино-Балкарии рассказал, что, несмотря на то, что акцизные сборы должны были сыграть большую роль в наполняемости бюджета, так как большой сегмент доходной части связан с производством алкогольной продукции, было решено остановить все алкогольпроизводящие предприятия. Это связано в том числе и с проблемами криминализации отрасли.

«Мы знаем, что это область достаточно криминализирована, с учетом этого обстоятельства сегодня в стране происходит комплекс мероприятий по совершенствованию этого сегмента экономики в целом по России, мимо нас эта тема не прошла. В текущем году так называемые акцизные сборы составили лишь 46% от плана, конечно, для нас это чувствительно, если говорить о текущем годе, у нас все предприятия остановлены», — сказал Коков.

Отметив, что ранее большой сегмент доходной части бюджета формировался за счет производства алкогольной продукции, глава региона назвал такую стратегию ненадежной, так как «это привносит определенные риски, иногда нестабильность».

В планах властей республики уйти от практики привязанности экономики к одной отрасли, поэтому в последнее время уделяется особое внимание другим отраслям экономики, заявил глава.

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Напомним, в феврале 2016 года Росалкогольрегулирование обратилось в суд с иском об отзыве лицензий у производителей алкогольной продукции из Кабардино-Балкарии — ООО «Майский», ООО «Гермес Ника» и ООО «Росалко». Этим заводам принадлежат водочные бренды «Калина красная», «Русская», «Калинка», «Народная водка» и «Слобода». Проблемы были связаны с уплатой налогов.

Ранее, в 2015 году в Кабардино-Балкарии было начато расследование уголовных дел в отношении семи руководителей алкогольпроизводящих предприятий, которых подозревали в неуплате налогов в особо крупном размере.

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