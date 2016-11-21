Вашингтон, 21 ноября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Одним из вопросов, решаемых американскими властями в лице администрации действующего президента США Барака Обамы, является укрепление соглашений по ядерной программе Ирана, пишет газета Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Одним из направлений укрепления договорённостей названо предоставление компаниям США лицензий на ведение деловой деятельности в Иране — речь идёт о большом количестве американских фирм. Для Ирана предусмотрено снятие ряда санкций. Издание уточняет, что эти пункты договоренностей должны были быть реализованы до выборов президента США.

Отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп — противник ядерного соглашения с Ираном. Представители действующей администрации намерены попытаться переубедить Трампа, чтобы новые власти не отказывались от соглашения. В отказе от сделки обвинят Вашингтон, и для США это может быть чревато невыгодными последствиями.

По данным одного из источников, договорённость с Тегераном не так-то просто аннулировать. В числе поддерживающих соглашения — ряд стран, в том числе Россия и Китай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября палата представителей Конгресса США приняла законопроект о продлении санкций против Ирана на десятилетие, в ближайшее время законопроект будет рассмотрен в Сенате. Ожидается, что Сенат также поддержит продолжение экономических и политических мер сдерживания Исламской республики Иран, принятое еще в 1996 году и известное как «Акт санкций против Ирана» (ISA).