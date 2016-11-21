Москва, 21 ноября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Российская туристическая отрасль окончательно оправилась от потрясений 2014−2015 годов, связанных с чередой банкротств участников рынка, закрытием двух популярных зарубежных направлений, существенным изменением курсов валют и потребительского спроса, сообщили в Ростуризме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

«Несмотря на произошедшие в последние два года серьезные изменения в конъюнктуре российского туристического рынка, отечественный турбизнес адаптировался к новым условиям. Это дает основу для благоприятных прогнозов на среднесрочную перспективу», — заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

«Очень важно, что туризм не только растет сам, но и стимулирует рост 53 связанных с ним отраслей, обеспечивая мощный синергетический эффект для экономики, выступая мультипликатором занятости и обеспечивая повышение качества жизни населения», — отметил Сафонов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, экологический, сельский, оздоровительный, автотуризм и гастрономический.

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