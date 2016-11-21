Калуга, 21 ноября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Своего нового заместителя Геннадия Новосельцева представил 21 ноября на заседании калужского областного правительства губернатор Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ему предстоит курировать жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, природные ресурсы.

Kaluganews.ru Заместитель губернатора Калужской области Геннадий Новосельцев

Отметим, что ранее Новосельцев исполнял обязанности главы администрации Боровского района.

В настоящее время у губернатора Калужской области шесть заместителей. Как уточнил источник в областной администрации, зарплата заместителя губернатора области в месяц составлет более 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, должность замгубернатора Калужской области стала вакантной после того, как в сентябре 2016 года первый заместитель губернатора Алексей Лаптев ушел в отставку. Распоряжение о расторжении трудового договора с ним подписал глава региона. Такое решение Анатолий Артамонов принял на основании личного заявления Алексея Лаптева. Однако что именно тогда стало причиной для отставки не сообщалось.