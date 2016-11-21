Краснодар, 21 ноября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. И тренер, и футболисты ФК «Краснодар» довольны игрой с «Уралом», которая завершилась с разгромным счётом. Об этом они заявили журналистам на конференции после матча 14-го тура РФПЛ, который прошел в Краснодаре на новом стадионе «ФК Краснодар», передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Fckrasnodar.ru Матч «Краснодар» — «Урал»

Как отметил капитан ФК «Краснодар» Андреас Гранквист, «быки» контролировали ход матча с самого начала, а команда соперника практически ничего не могла им противопоставить.

«Они ничего не создали в атаке и делали ставку на оборону и контратаки. Мы не создали в первом тайме большое количество моментов, но после первого гола, который забил Юрий Газинский, дальше всё пошло как по маслу. Моменты пошли одни за другим. Мы заслужили такой счёт своей игрой», — добавил футболист.

По его словам, тренер посоветовал им продолжать играть 2в такой футбол, гнуть свою линию», и что соперник рано или поздно всё равно устанет играть в таком темпе. Так и произошло.

«Игрой мы довольны. Игру мы контролировали, полностью играли в своем ключе, стиле», — поделился главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.

О том, что «Краснодар» будет иметь преимущество, футболисты «Урала» предполагали сразу. Плюс, «быки» играли на своем поле, а «уровень игры, стадиона не позволяет им плохо играть», — отметил главный тренер «Урала» Александр Тарханов.

«Было видно уже по разминке, что настрой очень сильный. Мы хорошо играли в обороне, но, наверное, пока уровень мастерства не позволяет нам сыграть рационально, остро, агрессивно», — добавил Тарханов.

Напомним, команду из Екатеринбурга краснодарские футболисты принимали на своем поле накануне, 20 ноября. Поболеть за игроком пришли более 17,3 тыс. фанатов. С самого начала встречи «быки» взяли игру «в свои руки», установив полный контроль над мячом. Уральцы перешли в плотную оборону, и на ударную позицию черно-зеленым стало прорываться труднее. Игра шла, по сути, на одной половине поля, вот только «быкам» явно не хватало точности либо в «последних» передачах, либо в завершении атак. Оттого первый тайм встречи, прошедший при подавляющем превосходстве «Краснодара», завершился без голов.

Выход во втором тайме на поле впервые после почти двухмесячной паузы, вызванной травмой, центрфорварда Фёдора Смолова трибуны встретили приветственным рёвом. Счёт открыл Юрий Газинский на 66−1 минуте, «нерабочей» левой неотразимо зарядив в дальний верхний угол без шансов для Заболотного.

«Этот чудо-выстрел пробил брешь в уральской плотине, и ее прорвало. Через пять минут Фёдор Смолов вернул себе единоличное лидерство в споре бомбардиров Чемпионата России — могучим залпом от угла он венчал эффектную комбинацию с участием Калешина и Перейры», — сообщили в пресс-службе клуба.

Автором третьего года стал Жоаозиньо. Лишь после этого «горожане» немного ослабили атакующую хватку и позволили уральцам немного погостить на своей половине поля. Однако исход игры это не поменяло. В итоге финальный свисток зафиксировал первую крупную победу «Краснодара» на новом клубном стадионе. Финальный счёт — 3:0 в пользу «быков».

Добавим, что эта вчтреча стала для «Краснодара» 11-м официальным матчем против «Урала» (4 в Первом дивизионе, 7 — в РФПЛ) и второй подряд крупной победой над командой из Екатеринбурга. В предыдущем матче, сыгранном также вкубанской столице, «Урал» был разгромлен 6:0.