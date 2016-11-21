Якутск, 21 ноября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Жителям Якутии обещают через 14 лет среднедушевые доходы в 6−7 прожиточных минимумов, акции республиканских и глобальных организаций и возможность свободного ведения бизнеса. Достичь высоких экономических показателей республика намерена с помощью воспитания нового, особого поколения. Цели и задачи региона на ближайшие 14 лет изложены в стратегии республики до 2030 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта министерства экономического развития.

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В стратегии своего развития Якутия делает ставку на человеческий капитал и сохранение природы. Разработчики документа уверены, что эти приоритеты позволят республике стать геополитически значимым лидером Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации. «Мы видим Якутию к 2050 году как территорию синергии счастливых и успешных людей, чистой природы и умной экономики. Каждый человек на территории Якутии будет иметь возможность через реализацию своего потенциала достичь успеха и гармонии», — говорится в кратком содержании стратегии развития республики.

Приоритетом развития в документе также называются формирование прозрачной системы управления республикой и пространственная организация расселения производительных сил. В числе стратегических целей республики также озвучивается: «Якутия — глобальный лидер инновационной и креативной экономики, генератор ice-впечатлений, магнит технологий для жизни в условиях низких температур и обширных территорий».

Как ожидают разработчики стратегии, к 2027 году прекратится отток населения из республики за счёт создания комфортных условий жизни человека. Для достижения этого в регионе намерены создать полицентричную структуру концентрации населения через стимулирование центров притяжения внутрирегиональной миграции в разных частях Якутии. На западе Якутии это будут города Мирный, Ленск, Олекминск, на юге республики — Нерюнгри и Алдан, в восточной части — посёлки Оймякон и Хандыга. В регионе также надеются, что миграционная политика будет привлекать и удерживать «качественных» мигрантов (с высоким уровнем трудовой квалификации, социальной адекватности).

В итоге к 2030 году власти региона намерены сформировать комфортную и привлекательную для инвестиций комплексную систему моделей расселения, сохранить увеличение уровня рождаемости, укрепить институт семьи и создать условия для сокращения оттока молодых квалифицированных специалистов.

Экономику республики планируют диверсифицировать, обеспечив занятость населения. Достигнуть этого собираются в том числе за счёт кластерной активации с созданием высокотехнологичных перерабатывающих производств, логистических и сервисных услуг, креативной экономики и развития местной промышленности, включая агропромышленный комплекс.

Будущее в 2030 году авторы стратегии видят так: «Якутянин свободно владеет и умеет управлять акциями республиканских и глобальных организаций посредством надёжных финансовых и страховых инструментов. Доходы от предпринимательской деятельности занимают не менее трети всего объёма денежных доходов населения. Свободное ведение бизнеса, самые быстрые в России процедуры подключения к сетям, получения разрешений на строительство, мобильные сервисы предоставления государственных и муниципальных услуг, отсутствие ограничений в коммуникациях позволяют жителям республики получать доходы от ведения бизнеса. Среднедушевые доходы обеспечивают не менее 6−7 прожиточных минимумов».

Через 14 лет, надеются разработчики документа, предоставление социальных услуг в республике в большей степени перейдет из рук государства в частный сектор. Они уверены: усилится роль общественных организаций в социальной адаптации среди граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, а инвалиды будут иметь равный доступ к образованию, труду, получению широкого спектра социальных услуг, в том числе государственных и муниципальных услуг.

К 2050 году в республике намерены создать открытое образование, способствующее формированию конкурентоспособного выпускника в поликультурном мировом пространстве. В дошкольном образовании будет создана новая инфраструктура детского сада с воплощением идеи свободной детской деятельности, каждому жителю обещают предоставить возможность получения индивидуального образования. В республике хотят сформировать инфраструктуру организаций образования в соответствии с мировыми стандартами и учётом региональных особенностей. В республике появится электронная платформа персонифицированного обучения школьников, обещают также разработчики стратегии.

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Они также уверены в том, что к достижению мирового уровня в социально-политической жизни, экономике, науке, образовании и культуре республику приведёт интеллектуальное поколение якутян, появившихся благодаря созданию Малой академии наук и открытию Международной Арктической школы. Вся система профессионального образования будет направлена на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров с учётом актуальных и перспективных потребностей рынка труда и позволит реализовать образовательные потребности человека в течение всей жизни, заверили также авторы стратегии.

Проблему сохранения северных территорий и развития традиционной культуры коренных малочисленных народов намерены вынести на мировой уровень. Ещё одна цель Якутии — улучшение показателей здоровья населения региона путём обеспечения доступности медицинской помощи и повышения эффективности медицинских услуг с использованием достижений науки. Якутянам обещают персонализированный подход как в диагностике, так и в лечении, а также связь между медицинской техникой и фармакологией. Следствием этого должны стать увеличение продолжительности жизни, снижение смертности и рост удовлетворённости жителей республики качеством оказываемых медицинских услуг до 70%.

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Разработчики стратегии также верят, что к 2030 году республика сможет обеспечить равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ и высококачественных услуг в сфере культуры и искусства. В списке целей также развитие спортивной инфраструктуры, популяризация массового и профессионального спорта и продвижение национальных видов спорта. Якутия намерена пропагандировать физкультуру и спорт, а также трезвый образ жизни, и распространять опыт «трезвых сёл».

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Согласно стратегии развития, в Якутии будет создаваться новый пространственный каркас. Его опорными точками, как предполагается, станут Якутская столичная агломерация, Мирнинская алмазная провинция, Ленский инфраструктурный узел и Нерюнгринский угольный бассейн. При этом экономику монопрофильных населённых пунктов власти региона намерены диверсифицировать.

Помимо этого, в Якутии намерены создать всесезонную транспортную сеть (47,8% территории) с выходом на магистрали республики и страны. Стержнем её, как ожидается, станет железная дорога Беркакит — Томмот — Якутск.

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Транзитный транспортный потенциал Якутии намерены реализовать запуском кратчайшего пути из Азии в Европу через новые транспортные международные коридоры. «Применяются новые виды транспорта (дроны, дирижабли, экранопланы и др.). Создание Аэрополиса в столице республики повысит привлекательность циркумполярных перелетов через территорию республики», — также говорится в документе.

В планах также увеличение среднего показателя жилищной обеспеченности с 19,7 до 30 кв. м/чел. к 2030 году, что приближено к среднемировому уровню. Обеспеченность качественной чистой водой и количество благоустройство домов к этому времени достигнет 100%, также говорится в стратегии. Ожидается, что приблизится к максимальному и охват населения доступом к сети интернет.

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Как сообщало ИА REGNUM, пока не имеют возможности пользоваться интернетом жители 234 поселений — это почти треть населённых пунктов республики. Железную дорогу Беркакит — Томмот — Якутск строят уже 12 лет, автомобильных дорог в республике почти нет, а авиаперелёты крайне дороги и зависимы от погодных условий. В сёлах Якутии очень высок уровень безработицы, медицинское обслуживание и получение образования затруднено отдалённостью населённых пунктов друг от друга.