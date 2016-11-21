Москва, 21 ноября, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Нефть Brent предпринимает попытки восстановиться. Но закрепиться выше отметки 47 долларов за баррель ей достаточно сложно. Энергоносителю нужна определенность, которой сейчас, увы, нет, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Конечно, определенная позитивная риторика представителей ОПЕК, например министра энергетики Саудовской Аравии, поддерживает черное золото. Конечно, шансы на достижение договоренностей есть, так как целому ряду стран ОПЕК требуется балансировка. Но признаки дальнейшего роста запасов в США вызывают краткосрочное ослабление Brent», — пояснила Рогова.

«Более того, если вернуться к встрече ОПЕК 30 ноября, то есть и риски того, что страны не договорятся. Ведь на фоне заявления Трампа о том, что он снимет ограничения на разработку американских энергоресурсных резервов, сократить добычу — значит отдать долю рынка в среднесрочной перспективе. Таким образом, в течение недели Brent, скорее всего, будет оставаться в диапазоне 44,60—48,20», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 21 ноября цены на нефть выросли примерно на 1% на фоне допущения, что OPEC удастся заключить соглашение по ограничению добычи. Так, нефть марки Brent торгуется на уровне $47,35 за баррель, что на 49 центов или на 1,05% выше, чем на предыдущей сессии. Нефть марки WTI выросла на 0,98% или на 44 цента — до $46,14 за баррель.