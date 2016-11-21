Москва, 21 ноября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Рубль на минувшей неделе показал неоднозначную динамику, но при этом всё же смог по ее итогам укрепиться к доллару. Отчасти это было обусловлено восстановлением цен на нефть марки Brent, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«На предстоящей неделе основным фактором влияния будут оставаться цены на нефть. В целом есть основания полагать, что черное золото будет оставаться в пределах диапазона, ограниченного уровнями 44,60—48,20. Несмотря на все комментарии представителей ОПЕК, неопределенность относительно итогов встречи 30 ноября сохраняется», — пояснила Рогова.

«Неоднозначная динамика нефти может привести к тому, что и пара USD/RUB будет торговаться в пределах диапазона 64,20—66,50. При этом тот факт, что в России начинается очередной налоговый период, может оказывать рублю умеренную поддержку, так как в это время традиционно растет спрос на рублевую ликвидность», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 21 ноября Центробанк России повысил кус доллара и понизил курс евро. Так, доллар США укрепился почти на 19 копеек и стоит 65,1 рубля за единицу. Курс евро снизился в цене, его стоимость составляет 68,98 рубля (минус 50 копеек в сравнении с последними показателями). Цена на нефть марки Brent выросла до $47,35 за баррель.