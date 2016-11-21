«Рубль в неоднозначной динамике»
Москва, 21 ноября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Рубль на минувшей неделе показал неоднозначную динамику, но при этом всё же смог по ее итогам укрепиться к доллару. Отчасти это было обусловлено восстановлением цен на нефть марки Brent, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
«На предстоящей неделе основным фактором влияния будут оставаться цены на нефть. В целом есть основания полагать, что черное золото будет оставаться в пределах диапазона, ограниченного уровнями 44,60—48,20. Несмотря на все комментарии представителей ОПЕК, неопределенность относительно итогов встречи 30 ноября сохраняется», — пояснила Рогова.
«Неоднозначная динамика нефти может привести к тому, что и пара USD/RUB будет торговаться в пределах диапазона 64,20—66,50. При этом тот факт, что в России начинается очередной налоговый период, может оказывать рублю умеренную поддержку, так как в это время традиционно растет спрос на рублевую ликвидность», — полагает эксперт.
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Как сообщает ИА REGNUM, на 21 ноября Центробанк России повысил кус доллара и понизил курс евро. Так, доллар США укрепился почти на 19 копеек и стоит 65,1 рубля за единицу. Курс евро снизился в цене, его стоимость составляет 68,98 рубля (минус 50 копеек в сравнении с последними показателями). Цена на нефть марки Brent выросла до $47,35 за баррель.