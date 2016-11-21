Лима, 21 ноября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Арест бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева не может повлиять на сделку по приобретению «Роснефтью» акций «Башнефти». Также в планах остаётся приватизация «Роснефти». Об этом сообщил журналистам президент России Владимир Путин по итогам саммита АТЭС.

Bashneft.ru Добыча нефти

Президент уточнил, что власти рассчитывают на то, что сделка по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти» даст существенный синергетический эффект.

Что касается следующего этапа — приватизации самой «Роснефти» — от этих планов также Москва не отказывается. «И, разумеется, и правительство, и менеджмент «Роснефти» будут работать над реализацией второго шага этого плана, то есть над продажей пакета самой «Роснефти», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что приватизация 19,5% акций компании, которая должна быть осуществлена до конца 2016 года, идёт по плану и арест Улюкаева никак на это не повлияет. «Есть распоряжение правительства, оно выполняется абсолютно нормально», — сказал он.

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