Москва, 21 ноября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 18 ноября закрылись снижением по доллару и евро. Курс доллар/рубль снизился на 0,15%, до 64,70 руб., евро/рубль — на 0,58%, до 68,48 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В пятницу торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по иностранным валютам на фоне снижения нефтяных котировок. Российская валюта торговалась в минусе в течение четырёх часов, затем вышла в плюс. Её направление определялось динамикой цен нефть и американских облигаций.

Цена на нефть меняла своё направление четыре раза. На азиатской сессии цена снижалась, в Европе — повышалась, в Штатах — снижалась, после закрытия торгов в Европе — повышалась.

Рубль пришёл в себя после выборов в США, но остаётся под давлением из-за оттока средств с развивающихся рынков. Это подтверждают еженедельные отчёты Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC — Commodity Futures Trading Commission).

В Азии за баррель Brent дают $47,39 (+1,28%). Трейдеры ставят на то, что 30 ноября ОПЕК заключит соглашение на снижение квот. Сегодня, 21 ноября, рост нефтяных котировок и налоговые платежи должны оказать рублю хорошую поддержку, поэтому не исключено движение цены в сторону 64 рублей.

Сдерживающими факторами укрепления рубля выступят — рост доходности американских облигации и продажа валют развивающихся рынков (emerging markets).