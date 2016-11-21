Ростов-на-Дону, 21 ноября, 2016, 08:05 — ИА Регнум.



Rubin-kazan.ru Матч «Ростов» — «Рубин»

Нулевой ничьей на табло завершился матч 14-го тура РФПЛ на «Казань Арене». В столице Татарстана «Рубин» принимал «Ростов». Как прокомментировал исход игры главный тренер донского клуба Иван Данильянц, «ничья — это всё равно результат». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 21 ноября.

Несмотря на приближающийся матч Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» из Мюнхена, который пройдет 23 ноября на ростовском стадионе «Олимп-2», в столицу Татарстана прибыли все футболисты основного состава и тренерский штаб «Ростова». На поле вышел и полузащитник Кристиан Нобоа, который буквально за сутки до матча РФПЛ помог сборной Эквадора обыграть Венесуэлу (3:0).

Матч состоялся при неблагоприятной погоде. Столбики уличных термометров в день матча опустились до 12 градусов мороза, что не могло не сказаться в целом на игре обеих команд.

«Ростов» по ходу встречи владел инициативой, мяч был у нас, но столкнулись с крепкой обороной соперника. Иногда казалось, что играем не на выезде, а дома. Это было необычно для нас, создали несколько голевых моментов, но не смогли их реализовать», — отметил наставник.

Как сказал после матча полузащитник «Рубина» Рубен Рочина, было «очень мало простора для игры, противник довольно сильно нас прессинговал».

На данный момент футболисты «Ростова» занимают шестую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. В активе команды — 21 очко. Матч 15-го тура РФПЛ жёлто-синие проведут дома. На своём поле они примут махачкалинский ФК «Анжи». Встреча пройдет 27 ноября.