Барнаул, 21 ноября, 2016, 06:54 — ИА Регнум. Аномальные морозы, установившиеся в Алтайском крае с 15 ноября, часто приводят к отказам автотехники на трассах. По данным ГИБДД по Алтайскому краю, ежедневно регистрируется около 10 подобных случаев.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Алтайские спасатели помогли владельцу заглохшего автомобиля

Так, 17 ноября на автодороге Р-252 «Чуйский тракт» (от с. Верх-Катунское Бийского района в сторону с. Сростки) экипаж ДПС помог водителю зарядить севший аккумулятор и напоил мужчину горячим чаем из термоса. В Первомайском районе инспекторы пришли на помощь автоледи, автомобиль которой от мороза заглох на одной из центральных улиц села Первомайское.

А на федеральной трассе М-52 благополучно добраться до Барнаула владельцу заглохшего автомобиля помог сотрудник ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Как сообщили сегодня, 21 ноября, в пресс-службе ведомства, на своём стареньком грузовике автомобилист, представившийся Захаром, в 35-градусный мороз намеревался доехать из Барнаула до Бийска, — а это около 170 километров трассы — но дизельное топливо перемёрзло. После нескольких неудачных попыток завестись, водитель, что называется, опустил руки, и, сидя в кабине, ждал помощи. Стоявшая на обочине машина привлекла внимание алтайского спасателя Никиты Сафронова, проезжавшего мимо на служебном «КамАЗе».

«Чтобы сдвинуть замерзающий грузовик с места сначала попытались разбавить дизельное топливо бензином. Большого успеха этот известный водителям «трюк» не принёс — после нескольких минут езды машина вновь встала. Пришлось использовать трос, и не один — первый лопнул, не выдержав мороза. Около трёх часов, со всеми предосторожностями, спасательский «КамАЗ» вез на буксире грузовик назад, в Барнаул. В этот день Захар едва ли попал в бийский пункт назначения, но стоит ли говорить о том, что эта история могла закончится гораздо печальнее», — отмечают в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Чтобы избежать подобной ситуации, спасатели не советуют планировать дальние поездки в мороз: аномально холодная температура сохраняется на территории Алтайского края и Республики Алтай и сегодня.

В связи с этим ФКУ Упрдор «Алтай», на случай возникновения внештатных ситуаций, мобилизована специализированная дорожная техника: дорожные организации выполняют регулярные объезды федеральных автодорог для наиболее полного и оперативного контроля над обстановкой. Организовано постоянное взаимодействие с ГУ МВД и МЧС России по Алтайскому краю.

В повышенную готовность приведены два пункта обогрева — в Бийском и Алейском районах: по линии ГО и ЧС, несут круглосуточное дежурство семь оперативных групп. Патрулирование трасс с целью оказания помощи автомобилистам, попавшим в нестандартную ситуацию, осуществляют экипажи ДПС и МЧС. Предусмотрен резерв экипажей.

Информирование ведется на радиостанциях и по 15-му каналу для дальнобойщиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 ноября жители региона пережили самый холодный день осени: температура воздуха опускалась ниже 45 градусов Цельсия.