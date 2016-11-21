Новосибирск, 21 ноября, 2016, 05:58 — ИА Регнум. Маленькие пенсии российских пенсионеров не позволяют им жить «на широкую ногу», зато не мешают отделениям Пенсионного фонда России делать многомиллионные ремонты. По всей стране прокатилась волна возмущений по поводу запланированных трат Фонда на «информационно-разъяснительную кампанию среди населения». На рекламу решено потратить 185 млн рублей.

Анна Алябьева ИА REGNUM Отделение ПФР по Новосибирской области г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1

На 1 апреля на учете отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области состояло 803,3 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных пенсий в регионе на этот же период составил 12 203 рубля в месяц. За год размер пенсии увеличился на 2,7% — на 329,5 рублей. А если поделить 185 млн рублей, как это предлагают некоторые руководители Фонда, на количество пенсионер в области, то на каждого получится по 230 рублей — почти годовое увеличение.

Отделение Пенсионного фонда по Новосибирской области занимает часть девятиэтажного кирпичного здания площадью 5,2 тыс.кв.м. Здание было построено в 2005 году. И, как подчеркивают в отделение ПФР, является государственной собственностью и передано в оперативное управление.

«В соответствии с федеральным законодательством при необходимости строительства или капитального ремонта заключаются госконтракты с открытой публичной информацией на условиях федерального законодательства о госзакупках. Необходимость строительства, приобретения или капремонта проходит обсуждение на общественных слушаниях в обязательном порядке. Только при положительном решении по результатам общественных слушаний закупка объявляется. Все условия госконтрактов являются открытой публичной информацией. Все контракты неоднократно проверяются контрольными органами, такими как Счетная палата, Росфиннадзор и другихе», — отметили ИА REGNUM в отделение ПФР РФ по Новосибирской области.

Если пройтись только по «существенным тендерам» по ремонту и капитальному ремонту новосибирских областных отделений на сайте госзакупок, то в 2016 году было заказано услуг на почти 17 млн рублей. Чаще всего работы по капитальному ремонту «нежилых помещений в административном здании» проводился в УПФР в Бердске — всего на 6,3 млн рублей. Кроме того, здесь же было проведено «устройство мультизонального кондиционирования» на 8,3 млн рублей, на выполнение работ по «устройству систем приточно-вытяжной вентиляции» потрачено еще 750 тыс. рублей. 2,7 млн рублей было отдано на мультизональное кондиционирование и в УПФР в Черепановском районе Новосибирской области.

Такими тратам, как региональных отделений, так и центрального отделения Пенсионного фонда возмущены даже те, кто не является пока получателем пенсии в Новосибирской области. Член регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина вообще не знает, «как расценивать» работу Фонда.

«Я предприниматель. Вчера относила отчёт в Пенсионный фонд. Я вообще не понимаю, зачем нам Пенсионный фонд и почему всеми этими делами не может заниматься налоговая служба. Это не только нам, населению, не нужно, но и самим работникам пенсионного фонда все эти бумажки — непонятно зачем. Сидят умные женщины (зарплаты хорошие, могут позволить набрать умных) и занимаются рутинной работой по перекладке бумажек из одной стопки в другую. Хотя все эти отчёты вполне мог бы формировать компьютер из тех данных, которые мы полмесяца назад подали в налоговую. Двойная работа. А теперь они ещё своё никчемное существование и рекламировать будут. Бред какой-то. Этот Пенсионный фонд — фикция, никто не верит, что существует там какой-то фонд и т.д. Просто потёмкинская деревня. Давно уже пора признать, что это не отчисления в Фонд мифический, а простой обыкновенный налог на «соцкультбыт», — заявила ИА REGNUM Каверзина.

Депутат городского совета Новосибирска Георгий Андреев подчеркивает, что «шутки про Пенсионный фонд перестали быть смешными много лет назад».

«В середине прошлого десятилетия мы удивлялись громадным домам-дворцам, которые стоили региональные отделения пенсионного фонда под свои офисы. Сейчас в общественном мнении это стало нормой, так же как тотальное обнищание наших пенсионеров. Я не вижу проблемы в том, что серьёзная финансовая структура, коей является ПФР, заказывает какие-то дорогие видеоролики. Другое дело, что эти ролики должны быть супер эффективными и оправдывать каждую вложенную в них копейку. Я не думаю, что эти ролики будут эффективными. Пока государство обманывает пенсионеров и не выплачивает им их трудом заработанный деньги, даже самый дорогостоящий пиар, чтобы он не «разъяснял», не будет эффективным», — высказал ИА REGNUM свое мнение депутат Георгий Андреев.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов отметил, что по прогнозам министерства труда, дефицит пенсионного фонда России в 2017 году превысит 182 млрд рублей.

«Они об этом хотят ролики снять? Только вдумайтесь — в Пенсионном фонде работает больше 121 тысячи человек. Они каждый день приходят на работу, перекладывают с места на место бумаги, пьют чай. Чем занимаются все эти люди, почему вместо того чтобы рационально инвестировать, они транжирят наши деньги? Как так получилось, что простое вложение денег в банк в разы выгоднее, чем пенсионные накопления? На мой взгляд, тот монстр, которого вырастило государство на наших пенсионных накоплениях подлежит немедленному уничтожению. В этой связи, разъяснительную работу нужно проводить не с населением, а с сотрудниками фонда. Возможно, в особо сложных случаях потребуются обучающие ролики, но это будет явно дешевле, чем-то, что они предлагают сейчас. Считаю, что самым рациональным решением проблемы дефицита пенсионных средств станет десятикратное сокращение Пенсионного фонда и продажа 90% принадлежащей им недвижимости. Одновременно с этим в Фонд должны прийти люди, понимающие в инвестициях и умеющие с ними работать», — сказал ИА REGNUM Ростислав Антонов.

Координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер по поводу 185 млн рублей, запланированных Фондом на «пиар», говорит, что «это совершенно неэтичные расходы в ситуации, когда огромное количество граждан лишены «замороженной» накопительной части пенсии, которую, по-видимому, никто не собирается начислять».

«При высоких пенсионных отчислениях работающее население не может рассчитывать на пенсию, поскольку наши отчисления сейчас идут на выплату пенсий текущим пенсионерам. Такая порочная система ведёт к тотальному недоверию Пенсионному фонду, и никакой пропагандой это недоверие не переломить. То есть, эти расходы не только неэтичны, но и бесполезны», — подчеркнула Вальгер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сайте госзакупок 11 ноября была размещена информация об объявлении конкурса на оказание услуг, «направленных на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации, посредством размещения информационно-разъяснительных видеороликов и аудиороликов Пенсионного фонда Российской Федерации на телеканалах и радиостанциях».Согласно документации, контракт должен быть исполнен до июля 2017 года в два этапа. На оплату, в частности, заложено 185 млн рублей. Несмотря на нехватку средств для индексации пенсий, своевременно «индексировать» зарплаты сотрудников в Фонде не забывают. В следующем году на выплаты персоналу запланировано 83 млрд рублей, что на 4,3 млрд больше, чем в 2016 году.

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