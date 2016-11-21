Пекин, 21 ноября, 2016, 05:01 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан прокомментировал новость о предстоящем визите тибетского духовного лидера далай-ламы в Монголию. По мнению китайского дипломата, данный визит может негативно сказаться на развитии китайско-монгольских отношений, в связи с чем Пекин призвал Улан-Батор отказаться от встречи с далай-ламой, сообщает «Наньцзао жибао».

Флаг КНР

«Китай выражает резкое недовольство и решительный протест в связи с предстоящим визитом лидера тибетских сепаратистов в Монголию. 14-й далай-лама уже давно занимается антикитайской сепаратистской деятельностью, которая направлена лишь на то, чтобы расколоть Китай и посеять вражду между гражданами КНР», — сообщил журналистам пресс-секретарь МИД КНР.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин выступает решительно против любых контактов иностранных правительств с далай-ламой. Гэн Шуан призвал Монголию признать сепаратистский характер «клики далай-ламы» и проявить уважение к основным национальным интересам Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 сентября официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан сообщил, что Пекин выступает решительно против возможного визита далай-ламы на Тайвань, который может состояться по инициативе одного из тайваньских парламентариев.