Владивосток, 21 ноября, 2016, 04:23 — ИА Регнум. Отделения Пенсионного фонда в Приморском крае, Амурской и Еврейской автономной областях за 2016 год на капитальный ремонт помещений потратили порядка 13,6 миллионов рублей. Больше всего тендеров пришлось на Амурскую область — аукционы объявлялись три раза. Соседние регионы Дальнего Востока обошлись всего двумя закупками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю

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Капитальный ремонт второй очереди Пенсионного фонда РФ по ЕАО обошёлся почти в 5 миллионов рублей. На эти деньги заменили окна, дверные блоки и износившиеся покрытия полов, отремонтировали основания полов, подвесные потолки, стены, кровлю. Кроме того, были произведены сантехнические работы и работы наружные.

В аукционе приняли участие семь компаний, наибольшее понижение стоимости работ предложило ООО «ДВ-Строй» — с 7,2 миллионов рублей до 4,967 миллионов рублей.

В Амурской области за этот год было отремонтировано несколько отделений ПФР. Так, в Тамбовском районе работы обошлись почти в 3,6 миллиона рублей, аукцион выиграл ООО ДСК «Русь».

На объекте должны были быть проведены наружные работы, в частности речь идёт об изготовлении крыльца с пандусом из бетона, поручня для маломобильных граждан. На первом и втором этажах — внутренние работы (перепланировка, демонтаж деревянных полов и так далее). В некоторых кабинетах с 1 по 3 этажи потребовался демонтаж окон и решёток, замена дверей, в том числе на противопожарные. В документации также прописаны требования к внутренней отделке потолков, стен, полов, к электромонтажным работам.

Кроме того, заказчик разместил аукцион на завершение работ по капремонту отделения Пенсионного фонда РФ в Тамбовском районе Амурской области. Сумма контракта — ещё почти 2 миллиона рублей.

Третий тендер — капитальный ремонт ОПФ по Амурской области на 1,89 миллион рублей. Перечь работ здесь схож с предыдущими: наружные, внутренние и электромонтажные работы, отдельный перечень относится к системе отопления, водопровода и канализации. Победителем аукциона стало частное лицо Куликов Владимир Викторович.

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В Приморском крае за 2016 год капитальный ремонт потребовался отделению в городе Партизанске. Работы завершатся на объекте в середине декабря, их стоимость изначально была выше 1,4 миллиона рублей, но победитель аукциона — ООО «СК ПШСУ» — понизил до 1,186 миллиона рублей.

Таким образом, в этом году капремонт отделений Пенсионного фонда России в трёх субъектах Дальнего Востока обошёлся казне примерно в 13,6 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии управление Пенсионного фонда в покупках себе не отказывает, только с начала этого года структура на содержание потратила около 35 миллионов рублей. Здесь и расходные материалы для компьютерной техники, модернизация оборудования корпоративной сети передачи данных, новая мебель, бытовая техника. Были и траты на капитальный ремонт.

На сайте госзакупок 11 ноября Пенсионный фонд РФ опубликовал аукцион на проведение информационно-разъяснительной кампании, её стоимость — 185 миллионов рублей. При этом в 2016 году в бюджете страны денег на полную индексацию пенсии не хватило.