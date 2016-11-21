Лима, 21 ноября, 2016, 03:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов. По словам российского лидера, сегодня Курилы — результат Второй мировой войны, суверенная территория России. Однако Москва готова к диалогу с Токио по этому вопросу. Путин подчеркнул, что возможны различные варианты. Об этом глава РФ сказал на пресс-конференции по итогам работы саммита АТЭС в Перу.

gekiyaku.com Южные Курилы

Владимир Путин обратил внимание на то, что факт того, что Курильские острова являются суверенной территорией России, закреплен в международных документах. Но российская сторона готова к переговорам.

А отсутствие мирного договора России с Японией — это анахронизм прошлого, который в настоящем мешает развивать отношения. И Москва, и Токио хотят заключить мирный договор, однако достичь этого не так просто, отметил Путин.

Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в сентябре этого года во время двусторонней встречи договорились продолжить обсуждение вопроса о совместной хозяйственной деятельности на спорных островах. Позже спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко посетила с официальным визитом Токио, где заявила, что Курильские остова — суверенная территория России, это не подлежит сомнению.

15 декабря, как ожидается, с официальным визитом в Японию прибудет российский лидер. В преддверии этой поездки одна из центральных японских газет «Санкэй симбун» совместно с телекомпанией FNN «Фудзи ньюс» провела опрос общественного мнения по поводу ожиданий продвижения в вопросе территориального размежевания Японии и России, писало ИА REGNUM. По результатам социологического исследования выяснилось, что 67,9% японцев надеются на позитивные сдвиги в решении территориального спора, под которым подразумеваются претензии японского правительства на законно принадлежащие России южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан с прилегающими к ним обширными и богатыми ресурсами 200-мильными экономическими зонами.