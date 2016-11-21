Москва, 21 ноября, 2016, 06:00 — ИА Регнум. Мы создали такой политический класс, который навязывает свою волю народу, и в этом смысле он оказывается генетически связан с Гайдаром — он сегодня пытается тянуть нас своей рукой мертвеца в прошлое, заявил 20 ноября в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Supersmeh.ru Результат экономических «реформ» Гайдара. АЗЛК. Москва

«Главное в том, что пока мы живем, мы очищаемся… Если мы не очищаемся, если мы не понимаем, от чего именно мы должны очиститься, чтобы идти дальше, то мы захлебываемся в шлаках», — пояснил политик.

Развивая свою мысль, Сергей Кургинян напомнил, что исторические процессы всегда основаны на некотором противоречии. К прошлому нельзя подходить однобоко, нельзя только осуждать свое прошлое либо только его осмеивать, впадая в ту или иную крайность — этим мы оскверняем свою историю. Но, тем не менее, в истории всегда есть разрушительная и созидательная стороны. Нельзя равнять разрушителей и созидателей, поэтому кто-то останется черной строкой в памяти, потому что разрушил, а кто-то останется в памяти, потому нечто создал.

В этом контексте совершенно другой смысл приобретают попытки представить нынешнего президента страны не только как часть команды одного из активных либеральных деятелей 1990-х годов, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, но и как его последователя: сводить Путина только к следованию «заветам» Собчака в корне неверно, считает Сергей Кургинян.

«Что касается того, что Путин часть команды Собчака, то Путин относится к Собчаку примерно так, как Ельцин к большевикам. С той только разницей, что если Ельцин отмежевался от большевиков (а это был самый свирепый первый секретарь Московского городского комитета [КПСС], это был самый такой держиморда и ортодокс…), отмежевался и проклял, — ренегаты не любят своего прошлого — он же был членом Политбюро, то Путин действительно пытается сохранить некое бережное отношение к своему прошлому, при этом его меняя», — заключил лидер движения «Суть времени».

Отметим, что передача была посвящена четвертьвековому юбилею рыночных реформ Егора Гайдара, названных «шоковой терапией». В ходе дискуссии известные политики, режиссеры и общественные деятели высказали свое мнение как о самой реформе, так и о эпохе, ее породившей.