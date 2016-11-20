Москва, 21 ноября, 2016, 02:49 — ИА Регнум. Ответственность за регресс 90-х годов лежит на коммунистической элите, и целью реформаторов было ограбление народа. Именно тогда были запущены регрессивные процессы, результаты которых развиваются в настоящее время. Об опасных последствиях деструктивных процессов, запущенных с развалом СССР, рассказал в воскресенье, 20 ноября, лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Воскресный вечер» был посвящен коррупции как результату произошедшего в 90-е годы развала страны. Комментируя события, произошедшие четверть века назад, Кургинян отметил, что целью так называемых реформ являлось ограбление населения.

Результаты реформ Кургинян предлагает оценивать на примере повышения смертности населения.

«Есть нормальная смертность…, а есть сверхсмертность, вызванная реформами. Эта сверхсмертность, по разным оценкам, составила от 3,2 до 4,8 млн человек. Это просто прямой результат», — отметил лидер движения «Суть времени».

Говоря об ответственности за произошедшее в 90-х, политолог заявил, что «просто ругать Гайдара бессмысленно». «Но кто такой Гайдар? Это что диссидент, вышедший из ГУЛАГа и пришедший делать новую страну? — Задает Кургинян риторический вопрос. — Это человек из журнала «Коммунист» и газеты «Правда». Это типичная номенклатура». За развал страны, за все что происходило с ней несет ответственность элита КПСС. Страну разрушали сверху и централизованно.

«Когда таким способом действуют, когда говорят, что разрушать мы будем централизовано, а дальше будет свободное творчество масс, то это прямая формула регресса», — считает Кургинян.

И деструктивные процессы, запущенные более 25 лет назад, развиваются и в настоящее время. Если их не купировать, «страна рухнет, и рухнет она целиком», убежден политолог.