Южно-Сахалинск, 21 ноября, 2016, 02:21 — ИА Регнум. IX Сахалинский чемпионат кулинарного искусства и сервиса открылся в областном центре 18 ноября. В этом году его участниками стали 37 поваров, кондитеров, барменов и бариста островных предприятий общественного питания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мария Крупьянская ИА REGNUM Бургер с гребешком

«Конкурсантов ждут самые разные испытания: домашнее задание, «черный ящик», проверка теоретических знаний. Кроме того, новшеством этого года станет участие непрофессиональных кондитеров в отдельном конкурсе. Также мы впервые представили настолько большой выбор продукции местных товаропроизводителей — сахалинские овощи, бройлеры и перепела, яйца, рыба и морепродукты», — рассказала министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко.

Мария Крупьянская ИА REGNUM 11 видов рыбы и морепродуктов представили на специальном стенде

Рыбный стенд привлек самое большое внимание участников, судей и гостей чемпионата. Организаторы разложили на льду 11 видов даров моря: лососевые горбуша, нерка, голец, глубоководная треска, сезонные навага, корюшка, камбала, различные ракушки и другие морепродукты. И это — далеко не все обитатели сахалинских акваторий.

«Мы очень удивились, когда раскладывали все эти богатства: рыба настолько свежая, что даже не нуждается в особой обработке для получения вкуснейшего блюда. Я сам с Дальнего Востока, очень люблю рыбу, особенно скучаю по корюшке-зубатке. Недавно к нам на предприятие поставщик привез замороженную навагу, так мои коллеги ходили и подозрительно на нее косились. А я предложил пожарить и попробовать ее, так все сразу влюбились в это блюдо. Надеюсь, наши конкурсанты тоже порадуют кулинарными шедеврами из даров моря», — поделился член судейской комиссии чемпионата, председатель совета Ассоциации профессиональных шеф-поваров Евгений Диденко из Москвы.

Мария Крупьянская ИА REGNUM IX Сахалинский чемпионат кулинарного искусства и сервиса

Участники не подвели — многие из них использовали морепродукты при выполнении первого задания. Им нужно было собрать бургер, но не простой, а с какой-либо «фишкой». Булочки, фарш и другие ингредиенты конкурсанты подготовили заранее и на глазах судей превратили их в настоящий кулинарный шедевр. И мясо стало далеко не самой популярной начинкой: участники представили бургеры с рыбными, крабовыми котлетами и даже нарезанным гребешком в соусе.

Мария Крупьянская ИА REGNUM Семга с муссом из гребешка

«Я приготовила настоящий сахалинский бургер — с рыбной котлетой, морской капустой, разными морепродуктами внутри и в качестве украшения», — открыла секреты своего блюда Татьяна Ковалева.

Второе испытание и вовсе было полностью посвящено рыбе: конкурсанты готовили блюда из слабосоленого лосося. Фантазия участников поразила даже опытных судей — обожженная форель с соусами из грибов, йогурта и укропного масла, роллы из семги с муссом из гребешка, рулетики из красной рыбы с огурцом, сыром и ягодами и другие авторские кулинарные шедевры.