Париж, 21 ноября, 2016, 01:23 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Николя Саркози выбывает из президентской гонки. Он уже признал свое поражение по итогам первого тура праймериз правоцентристов, поздравил своих соперников и призвал во втором туре поддерживать экс-премьера Франсуа Фийона. Об этом Саркози заявил в своем обращении к сторонникам.

Hans Ступени

Николя Саркози поздравил Франсуа Фийона и Алена Жюппе с выходом во второй тур праймериз правоцентристов. Он назвал своих соперников «очень достойными людьми» и сказал, что французы, поддерживающие правые политические силы, должны ими гордиться.

В то же время экс-президент Франции отметил, что политические позиции Франсуа Фийона ему ближе. Избиратели свободны в своем решении, но Саркози счел делом долга и чести заявить, что, несмотря на все разногласия между политиками, Франсуа Фийон лучше понимает стоящие перед Францией вызовы.

«Поэтому я во втором туре праймериз проголосую за него», — подчеркнул Саркози.

Как ранее писало ИА REGNUM, в воскресенье, 20 ноября, во Франции состоялся первый тур праймериз правоцентристов. По последним данным, удалось подсчитать голоса с 8400 участков, всего их — 10 229. Так, бывший премьер-министр Фийон набирает 44,0%, экс-премьер Ален Жюппе — 28,1%. Николя Саркози — 22,1%.

После поражения на выборах Саркози объявил о своем уходе из политики. «Удачи Франции, удачи вам, соотечественники», — сказал экс-президент.

Отметим, что Николя Саркози уже не первый раз заявляет о своем уходе из политики. В 2012 году, когда он потерпел поражение на выборах, он тоже сказал, что покидает политическую арену, но через два года вернулся к своей работе.