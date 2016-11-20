Москва, 21 ноября, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла мог крестить в 1952 году в Ленинграде нынешнего президента России Владимира Путина. Такое предположение глава государства высказал в фильме «Патриарх» на телеканале «Россия 1».

Kremlin.ru Патриарх Кирилл

Выход киноленты был приурочен к 70-летию предстоятеля Русской православной церкви. Президент поделился, что его крестили в Преображенском соборе в тайне от отца, потому что он был членом КПСС.

Тогда же священник предложил матери ребенка назвать его Михаилом, потому как крещение состоялось в день Михаила — день ангела. Но мать отказалась, объяснив это тем, что мальчика уже назвали в честь отца — Владимиром. После чего священник настаивать не стал.

Спустя много лет, рассказывает Владимир Путин, он спросил у патриарха Кирилла, как тот пришел в церковь. Патриарх ответил, что его отец Михаил был священником, в 50-е годы служил в Преображенском соборе в Ленинграде. Как выяснилось, других священнослужителей по имени Михаил в этом соборе в 50-е годы не было. В ответ на это Путин сказал патриарху:

«Знаете что? Похоже, ваш отец меня крестил».

Напомним, что 19 ноября Владимир Путин подписал указ о награждении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. В воскресенье, 20 ноября, российский лидер поздравил патриарха Кирилла с 70-летним юбилеем. Путин отметил вклад, который священнослужитель «вносит в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, в укрепление мира и общественного согласия в нашей стране».