Париж, 21 ноября, 2016, 00:27 — ИА Регнум. После обработки бюллетеней с более чем половины избирательных участков первого тура общенациональных праймериз правоцентристов во Франции экс-президент страны Николя Саркози не проходит во второй тур. Об этом сообщило в воскресенье, 20 ноября, британское агентство Reuters со ссылкой на предварительные результаты голосования, которые обнародовал глава организационного комитета выборов Тьерри Солер.

MEDEF Николя Саркози

Согласно подсчету голосов с более чем половины избирательных участков, за Саркози проголосовали лишь 22,9% избирателей. Таким образом, он занял третье место. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон занимает первое место с результатам 43,6% голосов, далее идет еще один бывший французский премьер-министр Ален Жюппе (26,7%). Остальные четверо претендентов заручились поддержкой менее 3% избирателей каждый.

Как отмечает BFM TV, это только первая информация с избирательных участков. Однако если результаты сохранятся до конца подсчета бюллетеней, то Николя Саркози не пройдет во второй тур праймериз — выйдет из президентской гонки.

Напомним, что в воскресенье во Франции состоялся первый тур общенациональных праймериз правоцентристов. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 по московскому). Второй тур первичных выборов пройдет 27 ноября.

Явка избирателей на выборы оказалась очень высокой. Сообщается о 3,9—4,3 млн проголосовавших. Особенность этих праймериз заключается в том, что принять участие в голосовании впервые смогли все граждане Франции. Голосовать смогли люди вне зависимости от партийных пристрастий. Также было разрешено голосовать несовершеннолетним, которым исполнится 18 лет к проведению выборов президента весной 2017 года.

Выборы президента Франции состоятся в апреле — мае 2017 года.