Великий Новгород, 21 ноября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В этом году в Великом Новгороде впервые будет организована «Рождественская деревня» — новогодняя ярмарка в Кремлёвском парке, вокруг фонтана «Садко». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, ярмарка откроется 21 декабря и будет работать до 8 января ежедневно с полудня до 22 часов.

PublicDomainPictures Праздничное украшение

Организаторы рассчитывают, что ярмарку посетят не менее 9 тысяч человек. На её территории, помимо ярмарочных домиков, будет установлены сцена, домик Деда Мороза и рождественский вертеп.

Главную новогоднюю ёлку на площади Победы-Софийской в Великом Новгорода начнут устанавливать уже в конце ноября, чтобы завершить работы к 10 декабря. Церемония зажжения огней на ёлке пройдёт 24 ноября.

В ночь с 31 декабря на 1 января новгородцев ждет праздничная программа на главной площади города.