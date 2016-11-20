Москва, 21 ноября, 2016, 01:49 — ИА Регнум.



Urban3p.ru Разворованное и уничтоженное производство. Россия

За годы Второй мировой войны СССР потерял 24% ВВП, а с 1991-го по 1998 год Россия потеряла 48% ВВП, то есть экономика сократилась в два раза больше, чем результате нашествия гитлеровской Германии, заявил 20 ноября в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Это было с экономической точки зрения в 2 раза хуже, чем гитлеровское нашествие. Мы должны понять, как глубоко мы упали и какую гигантскую цену мы заплатили за эти так называемые рыночные реформы», — уверен политик.

В продолжение своей мысли сенатор высказался в том духе, что нет ничего удивительного в том, что либералы празднуют юбилей начала гайдаровских реформ, поскольку именно это привело их к власти. И не просто к власти, но и к богатству: именно на волне этих реформ и был создан новый класс, класс российских капиталистов, который действовал в условиях дикого, антисоциального капитализма.

«Сделано это было намерено, даже была определенная философия: не важно, что будет со страной, с населением, [пусть] 30 миллионов вымрут, ничего — это цена за наше вступление в рынок», — подчеркнул Пушков.

Для сравнения политик привел пример из недавнего прошлого нашей страны, а именно — так неоднозначно оцениваемую сегодня эпоху советского лидера Иосифа Сталина, под руководством которого СССР, помимо мирных свершений, выиграл Великую Отечественную войну.

«Вы знаете, часто говорят: «Да, Сталин провел коллективизацию, за счет коллективизации индустриализацию, что он нас подготовил к войне, но слишком велика была цена вот этих сталинских преобразований, нельзя платить такую человеческую цену за тот результат, который был достигнут».

Если сухо и беспристрастно сравнивать результаты деятельности Сталина и реформаторов 1990 годов, то «наши реформаторы умудрились заплатить еще большую человеческую цену, за гораздо меньший результат. Потому что там мы по крайней мере выстояли в войне. Я боюсь, что если бы в 1996—1997 годах началась война, выстоять было бы невозможно. Настолько была ослаблена страна».

Поэтому, убежден Алексей Пушков, что когда сейчас либеральный лагерь, ощетинившись, нам говорит: «Вы ничего не понимаете, мы вас спасли от голода, мы вас вытащили из ямы», — это защитная реакция против 95% населения, которые прекрасно понимают, что тогда произошло. И не случайно все либеральные силы, начиная с начала 2000-х годов, проигрывают выборы одни за другими.

«Даже на Западе никто не спорит с тем, что либеральный фланг не может набрать голосов, потому что их так оценивает население, их так оценивают граждане нашей страны», — заключил сенатор.

Отметим, что передача была посвящена четвертьвековому юбилею рыночных реформ Егора Гайдара, названных «шоковой терапией». В ходе дискуссии известные политики, режиссеры и общественные деятели, высказали свое мнение как о самих реформах, так и об эпохе, их породившей.