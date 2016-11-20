Лондон, 20 ноября, 2016, 22:49 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Мидлсбро» на своем поле уступил «Челси» в матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 20 ноября на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро, завершилась со счетом 0:1.

Chelseafc.com Победа

Героем матча стал нападающий лондонского клуба Диего Коста, который забил единственный мяч на 41-й минуте.

После двенадцати матчей чемпионата Англии лондонский «Челси» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. «Мидлсбро», набравший 11 баллов, находится на 12-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 12-й тур

«Мидлсбро» (Мидлсбро) — «Челси» (Лондон) — 0:1.

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