Волгоград, 21 ноября, 2016, 07:01 — ИА Регнум. В Волгограде прошедшая суббота ознаменовалась сразу несколькими «народными» мероприятиями. Два из них — митинги. Первый состоялся утром 18 ноября в Краснооктябрьском районе города. На площади напротив здания Царицынской оперы, несмотря на пасмурную, холодную погоду и пронизывающий ветер, собрались 25 человек. Против чего митинговали собравшиеся, узнал корреспондент ИА REGNUM.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Митинг в Волгограде

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«Мы против того, чтобы организацией питания в детсадах и школах занимались частные компании, потому что они в первую очередь будут закладывать свою выгоду. Зачем нам нужен муниципалитет, если они передают такую функцию, как организация питания, в частные руки. Куда мы будем платить налоги? На зарплаты частников?» — рассказала организатор акции, председатель общественного движения «Волгоградские родители за права детей» Ольга Чебуракова.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Родители против аутсорсинга питания в детских садах

Ольга Чебуракова упомянула практику Москвы по передаче детского питания в аутсорсинг, где родители тоже бились несколько лет, однако переход на новую систему все же был осуществлен.

«Но опыт столицы отличается тем, что власти пошли на переговоры с родителями, они эту конкурсную документацию разрабатывали вместе. У нас же администрация нас полностью игнорирует. Мы направили вопросы и депутатам, и в комитет образования, но ответить нам никто не хочет. Непонятно, зачем создавать такую напряженную обстановку в городе? Власти не идут с нами на диалог», — добавила организатор акции.

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Никитенко Эмилия ИА REGNUM Не согласны

«Власти обещают, что весь персонал кухонь будет переведен на работу к аутсорсеру. Но тут чиновники лукавят. На основании Трудового законодательства они не могут в конкурсной документации прописать эти условия, — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Чебуракова. — И время перед Новым годом для принятия закона выбрано не случайно. Выходить на митинги уже холодно… Все делается не просто так, все продумано. Но мы останавливаться не собираемся».

В том, что «с детьми вообще нельзя экспериментировать», уверена пенсионерка Галина Марчукова. «Это будет полное издевательство! Везти ребенку омлет через весь город, а город у нас длиннющий. Особенно зимой, когда машины задерживаются из-за того, что мерзнут и не заводятся. Такие случаи уже были», — добавила горожанка.

Пенсионерка Галина Абакумова, пришедшая на митинг вместе с внуком, эмоционально предупреждала о том, что если законопроект будет принят, то «будет еще хуже».

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Достучаться до чиновников

«Детей чужих не бывает. И не надо наших детей кормить некачественной продукцией! Я бабушка, я не хочу, чтобы мои внуки страдали от некачественного питания. Городская дума должна решить этот вопрос», — сказала пенсионерка, высказав уверенность, что «детей нужно кормить только на государственной основе, чтобы в детсадах, школах и интернатах были только качественные продукты».

Акция протеста продлилась почти час. Примечательно, что ни один из представителей власти не пожелал выйти к обеспокоенным родителям, бабушкам и дедушкам и хоть как-то попытаться смягчить ситуацию. За порядком следили трое сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, решение о передаче организации питание в детских садах Волгограда в специализированные организации — так называемый аутсорсинг депутаты городской думы приняли большинством голосов 9 ноября.

Еще один пикет уже ближе к вечеру провели в Центральном районе города коммунисты. Они вместе с горожанами вышли на улицы с требованием отменить повышение цен на проезд на общественном транспорте. Как пояснила лидер волгоградских комсомольцев Зарина Асланова, «мы не только протестуем, но и собираем подписи против антинародного решения Волгоградской городской думы о повышении тарифов на проезд.

Kprf.ru Горожане выступили против повышения платы за проезд

«Наш город и так занимает первые строчки всевозможных рейтингов по неблагополучию и низкому уровню жизни населения. Реальные доходы наших граждан падают, а цены растут. На общественном транспорте ездят люди, не имеющие высоких зарплат, и именно их наша власть решила лишить последних копеек», — добавила Асланова.

Люди вышли на улицу с плакатами, на которых было написано: «Запрягай коней — проезд теперь э-ге-гей», «Депутат, подкинь до дома», «Топливной стране — проезд по народной цене».

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Сегодня, 21 ноября, активисты передадут собранные подписи главе города Волгограда Андрею Косолапову. Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря 2016 года тарифы на проезд в общественном транспорте вырастут на 5 рублей, то есть более чем на 30%. Так, одна поездка в скоростном трамвае с нового года обойдется горожанам в 25 рублей, в троллейбусе — 20 рублей вместо нынешних 15.

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