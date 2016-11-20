Лима, 20 ноября, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Барак Обама в ходе непродолжительной встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме обсудили Украину и Сирию. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Барак Обама

«Президенты выразили сожаление, что не удалось достичь прогресса по Украине, — сказал представитель Кремля. — Вместе с тем было подчеркнуто, что оставшиеся два месяца необходимо использовать для продолжения поисков сирийского урегулирования».

Отметим, что по окончании разговора президенты пожали друг другу руки и разошлись.

Ранее пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил, что между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Бараком Обамой 20 ноября состоялась короткая беседа на полях саммита АТЭС в Перу.

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