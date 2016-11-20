Лима, 20 ноября, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Короткая беседа между президентом Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным и главой Белого дома Бараком Обамой состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Барак Обама

«В начале ретрита (рабочего заседания) поприветствовали друг друга и совсем кратко переговорили», — сказал представитель Кремля.

19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава страны Владимир Путин и президент США Барак Обама могут встретиться во время делового ужина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу.

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