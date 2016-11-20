Лас-Вегас, США, 20 ноября, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Известный американский боксер Рой Джонс, получивший ранее российское гражданство, прокомментировал результат поединка между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом за титулы WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе.

geralt Бокс

«Мы с вами видели нокдаун во втором раунде, — цитирует Джонса Sports.ru. — Не знаю, чем руководствовались судьи, но никакой победы Уорда там не было».

По его мнению, максимум, что могли вынести судьи — это ничья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 ноября в Лас-Вегасе (США) американский боксер Андре Уорд выиграл по очкам бой у представителя РФ Сергея Ковалева за звание ЧМ в полутяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBA (Super). «Боксерский поединок» длился 12 раундов и до нокаута дело не дошло.

Таким образом, 33-летний спортсмен утратил чемпионские титулы сразу по трем версиям.

Читайте также: Боксер Уорд согласился на бой-реванш с Ковалевым

Читайте также: Боксер Ковалев не согласен с решением судей, отобравших у него титулы