Москва, 20 ноября, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Московский «Спартак» на своем поле переиграл пермский «Амкар» в матче четырнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 20 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0.

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Героем встречи стал полузащитник «красно-белых» Денис Глушаков, который забил гол в компенсированное время.

После четырнадцати матчей чемпионата России московский «Спартак» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. Пермский «Амкар», набравший 21 балл, находится на 7-й позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 14-й тур

«Спартак» (Москва) — «Амкар» (Пермь) — 1:0.

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