Москва, 20 ноября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. В Москве в ближайшее время ожидается гололедица и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по столице.

Z22 Гололёд

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» 21 ноября на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 20 ноября на 21 ноября −5…−3°С, днем 21 ноября −3…−1°С, — говорится в сообщении. — Ночью облачно с прояснениями. Днем переменная облачность. Местами небольшой снег. Гололедица. Ветер: южный 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с».

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что на 20 ноября в Москве и Подмосковье в связи с резким ухудшением погоды объявлен «желтый» уровень опасности.

«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, который означает, что погода потенциально опасна для жизни и здоровья людей.

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