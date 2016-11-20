Вашингтон, 20 ноября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Информация о том, что бизнесмен Митт Ромни рассматривается в качестве кандидата на пост госсекретаря США, соответствует действительности. Об этом, как передает ВВС, сообщил будущий вице-президент США Майк Пенс.

Gage Skidmore Митт Ромни

«У них (Дональда Трамп и Митта Ромни) была хорошая встреча, — напомнил Пенс. — Это была теплая и содержательная беседа, и я знаю, что его кандидатура (Ромни) активно рассматривается на пост госсекретаря… как и некоторых других выдающихся американцев».

19 ноября телеканал ABC сообщил, что новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп встретился с экс-кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии и бывшим губернатором штата Массачусетс Миттом Ромни на территории принадлежащего ему гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью — Джерси).

По сообщениям местных СМИ, Ромни, выступающий с антироссийской риторикой и последние месяцы много критиковавший Трампа, может занять пост госсекретаря США.

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