Бухарест, 20 ноября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Схватка российского борца греко-римского стиля Имиля Шарафетдинова с грузинском спортсменом Зурабом Датунашвили завершилась массовой потасовкой на турнире в Румынии. Об этом передает телеканал НТВ.

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Инцидент произошел в воскресенье, 20 ноября, на Кубке европейских наций по греко-римской борьбе в Бухаресте.

«Ближе к концу поединка грузинский борец ударил Шарафетдинова по лицу, а россиянин ответил тем же, — говорится в сообщении. — Пока судья пытался разнять спортсменов, на ковер выбежали тренеры и товарищи по командам, и завязалась массовая драка».

В итоге, когда конфликт был улажен, судьи дисквалифицировали зачинщиков конфликта, которые выступают в весовой категории до 80 кг.