Домодедово, Московская область, 20 ноября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Самолет А380, принадлежащий компании Emirates, готовится к экстренной посадке в аэропорту «Домодедово» из-за состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом, как передает RT, сообщил представитель аэропорта.

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«Ожидаем экстренную посадку, — говорит источник. — Врачебная бригада аэропорта в соответствии с регламентом готова оказать необходимую помощь».

Известно, что пассажирское воздушное судно выполняло авиарейс из Дубая в Сан-Франциско.

Другие подробности пока неизвестны.