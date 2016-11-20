Лас-Вегас, США, 20 ноября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Американский боксер Андре Уорд, одержавший весьма спорную победу над российским представителем Сергеем Ковалевым в бою за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF, готов провести бой-реванш. Об этом, как передает Allboxing.ru, сообщил сам 32-летний спортсмен из США.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

«Конечно, я готов провести реванш», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский боксер Сергей Ковалев проиграл американскому боксеру Андре Уорду бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBA (Super) в ночь на 20 ноября в Лас-Вегасе (США).

Бой длился 12 раундов и до нокаута дело не дошло. Судьи единогласно присудили победу Уорду со счетом 114:113.

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