Курган, 20 ноября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В Зауралье вновь набирает обороты «дело Чудновец», которое, безусловно, войдет в копилку парадоксальной юридической практики. Однако неясно пока, со знаком «минус» или «плюс». Евгению Чудновец, жительницу Екатеринбурга, суд из соседней Курганской области признал виновной в перепосте видео, где вожатые детского лагеря города Катайска (Курганская область) издеваются над раздетым догола воспитанником, осудил за распространение детской порнографии и приговорил к шести месяцам лишения свободы.

George Hodan Суд

В «деле Чудновец» — масса нюансов. И все они не в пользу правосудия, что отметила уже и прокуратура Зауралья и СКР в лице руководителей. Напомним фабулу дела. Воспитательница детского сада Евгения Чудновец, будучи администратором одной из групп в социальной сети, летом 2015 года перепостила видео, которое обнаружила на фэйковом аккаунте. Взрослые на видео издеваются над голым ребенком в туалете детского лагеря, унижают, оскорбляют. Видео вызвало широкий гневный резонанс. Лиц, участвовавших в травле ребенка, нашли и уже приговорили к трем и шести годам лишения свободы.

Видео попало в сеть оригинальным способом. Воспитатели и вожатые, по словам свидетелей, «отдыхали» в катайском кафе, приняв горячительного, смеялись, хохотали над снятым и, возможно, никогда никто кроме них и ребенка, не узнал об их непедагогических приемах воспитания непослушных подопечных. Но владелица мобильного записывающего устройства, на котором были записаны издевательства, забыла его после бурного праздника в кафе. Устройство попало в руки сына катайского предпринимателя. С какой целью самим предпринимателем было опубликовано видео, до сих пор не ясно. Из трех опубликованных в сети роликов Евгения Чудновец перепостила в группу то, где ребенок снят со спины. Евгения Чудновец утверждает, что сделала репост видео, чтобы привлечь внимание к проблеме издевательского отношения к детям в летних лагерях. И, как известно, ей это удалось. Виновные были серьезно наказаны.

Однако на этом цепочка суровых наказаний не закончилась — за репост Евгению объявили в федеральный розыск летом этого года и задержали в Екатеринбурге. Суд продлился два месяца. Ее обвинили в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и приговорили, напомним, к шести месяцам лишения свободы. Чудновец собирается обжаловать приговор.

Ее адвокат Алексей Бушмаков пояснил, что апелляционная жалоба уже направлена в суд. Он считает, что нарушено право его клиентки на защиту. «Более того, совершенно необычен тот факт, что мужчина, который является первоисточником видео, проходил по делу как свидетель. Его не привлекали к ответственности», — сказал адвокат Бушмаков. Кроме того, катайский суд не привлекал экспертов к видео, выложенному Евгенией в сеть, а присовокупил к ее делу заключение, сделанное для суда над вожатым и воспитательницей лагеря. «Причем эксперты тогда оценивали три видео, различной длины, одно из которых выложила в группу Чудновец, — уточнил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Алексей Бушмаков. — И вопиющим нарушением законодательства явилось то, что Евгения была этапирована в СИЗО после суда без приговора на руках. Приговор суда был получен на руки через неделю».

Даже прокуратура просит проявить к Евгении Чудновец снисхождение. «Изучив объективно и всесторонне приговор суда, учитывая, что женщина одна занимается воспитанием 3-летнего ребенка, лишение матери может существенно повлиять на условия его жизни, а также отсутствие у нее судимостей и отягчающих вину обстоятельств, прокуратура Курганской области внесла в судебную коллегию по уголовным делам Курганского областного суда представление, в котором поставила вопрос о назначении ей наказание, не связанного с лишением свободы», — сообщает региональное надзорное ведомство.

Удастся ли Евгению Чудновец полностью оправдать, никто не загадывает, но на смягчение наказания можно рассчитывать. И, казалось бы, на этом месте можно включить режим ожидания нового решения суда.

Но самый справедливый Катайский районный суд вынес постановление о передаче 3-летнего сына Евгении Чудновец в органы опеки Орджоникидзевского района Екатеринбурга. И вновь апелляция, теперь от бывшего мужа Евгении — отца ребенка, у которого, как пояснил адвокат Алексей Бушмаков, помимо папы есть бабушка и тетя.

«Не могу согласиться с вынесенным постановлением судьи и считаю, что его нужно отменить, так как судьей неправильно установлены обстоятельства по делу, а именно указано, что у ребенка и самой подсудимой нет близких или других родственников», — говорится в тексте апелляции уже от бывшего мужа Евгении.

И вновь общественность взбудоражена:"За что? Зачем такая спешка?». Ведь, возможно, Евгения Чудновец выйдет на свободу.

«Опека Орджоникидзевского района Екатеринбурга тоже на стороне отца и направила бумаги со своей стороны в суд», — поясняет адвокат Алексей Бушмаков.

В интернете бурно обсуждаются решения Катайского районного суда. Пользователи как один говорят о том, как чревато в нашем «гражданском обществе» защищать права ребенка. Своего, чужого ли — неважно. Евгения Чудновец обратила внимание на издевательства над несовершеннолетним ребенком. Сейчас издеваются над ней и ее семьей, уверены граждане.