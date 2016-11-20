Калуга, 20 ноября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. 239 человек приняли участие сегодня, 20 ноября, в состоявшейся в Калуге второй образовательной акции Русского географического общества — «Всероссийском географическом диктанте». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Калужского областного отделения РГО заведующий кафедрой географии Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, кандидат географических наук, доцент Олег Алейников.

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По его словам, на университетской площадке свои знания в географии проверили калужане, жители соседних с областным центром районов и даже гости из Подмосковного Наро-Фоминска. В течение 45 минут географический диктант написали школьники, студенты, преподаватели, чиновники, представители предприятий и учреждений, пенсионеры. Возраст экзаменующихся: от 10 до 72 лет.

Диктант был проведен с целью оценки уровня географической грамотности населения. Все работы уже отправлены в Москву в Русское географическое общество, где они будут обработаны.

В Калужской области, для написания географического диктанта была также задействована обособленная площадка в Шайковской средней общеобразовательной школе №1 Кировского района.

«Впервые в России географический диктант состоялся в 2015 году по инициативе председателя Попечительского Совета Русского географического общества, президента России Владимира Путина. В прошлом году средний балл, полученный за географический диктант у калужан составил 55,32, что немного лучше, чем в среднем по стране. Впрочем, это не тот результат на который мы рассчитывали. Надеемся, что на этот раз жители нашей области показали более высокие знания географии», — подчеркнул Олег Алейников.