Вашингтон, 20 ноября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн обрушился с критикой на избранного президента США Дональда Трампа за его поддержку использования пыток водой в отношении террористов. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает Associated Press.

ronymichaud Вода

«Мне плевать на то, что хочет сделать президент Соединённых Штатов или кто-то ещё. Мы не будем применять пытки водой. Мы не будем этого делать», — жестко заявил Маккейн на международном форуме по вопросам безопасности в Вашингтоне.

Маккейн напомнил, что пытки запрещены Женевской конвенцией и американским законодательством. Стоит отметить, что сам Маккейн во время войны во Вьетнаме был сбит советскими системами ПВО в небе над Ханоем и попал в плен к вьетнамским солдатам. В плену Маккейн подвергался пыткам.

Стоит отметить, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) практикует пытки водой в отношении террористов. При этом ЦРУ формально запрещено действовать на американской территории, поэтому дознания с применением пыток производятся на американских базах, расположенных на территориях других стран, в частности, в тюрьме Гуантанамо на Кубе, в Ираке и Афганистане.

В апреле этого года директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что сотрудники его ведомства больше не будут применять пытки водой во время допросов.

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял, что поддерживает пытки в отношении террористов.