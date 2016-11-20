Калуга, 20 ноября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. В Калужской области среднемесячная собираемость взносов за капремонт в 2016 году составила порядка 83,5% составила в этом году. Об этом сообщила 20 ноября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снижение вносов

Между тем, по ее словам, в последние два месяца наблюдается ее снижение взносов. Так, одним из негативных факторов, повлиявшим на снижение собираемости взносов, стал перевод 26 многоквартирных домов в Жуковском, Мосальском и Тарусском районах со спецсчетов на счет регионального оператора. В ближайшее время к ним добавится еще 5 многоквартирных домов в Кирове, в Обнинске, в Людиново и в Белоусово. Некоторые жители этих дома после принятия решения о формировании Фонда капремонта на своем спецсчете «забыли» об обязанности платить взносы.

К тому же, региональный оператор, приняв на свой баланс 26 многоквартирных домов, только с августа этого года начал выставлять собственникам помещений квитанции на оплату взносов. В итоге, жители «задолжали» фонду ни один миллион рублей.

Впрочем, Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает принудительное изменение способа формирования Фонда капитального ремонта. Это происходит в тех случаях, если размер фактических поступлений взносов на специальный счет составляет менее чем 50% от размера представленных к оплате счетов.

«Отрадно, что если ранее дополнительные коммунальные сборы беспокоили жителей многоквартирных домов, то сейчас большинство калужан, с пониманием относится к платежам на обновление фасадов, труб и кровли. Они понимают необходимость накопления средств на капитальный ремонт и повышение комфортности собственного жилья и не одобряют тех, кто бремя содержания общего имущества в многоквартирном доме возлагает на других собственников», — подчеркнула Нина Борисова.

Напомним, за 2,5 гола действия программы капитального ремонта многоквартирных домов в России было отремонтировано более 51 300 домов, в которых живет более 7 млн человек.

По стране собираемость взносов за капремонт превышает 80%. В Татарии взносы составляют 97,5%. Больше 90% населения оплачивает капитальный ремонт многоквартирных домов в Рязанской, Белгородской, Пензенской областях и в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября, в рамках заседание сессии Законодательного собрания Калужской области, депутаты приняли закон, продлевающий права пожилых людей на получение компенсации расходов по оплате взносов на капитальный ремонт.

Так, одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста 70 лет, получают компенсации в размере 50% от суммы платы за капитальный ремонт, достигшие 80 лет — в размере 100%. Семьям, состоящим только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 70 лет, предоставляется компенсация в размере 50%. Семьям, состоящим только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста восьмидесяти лет — в размере 100 процентов.