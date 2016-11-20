Вашингтон, 20 ноября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер и глава национальной разведки Джеймс Клэппер обратились к действующему президенту США Бараку Хуссейну Обаме с рекомендацией отстранить от занимаемой должности председателя американского Агентства национальной безопасности Майкла Роджерса. Об этом сегодня, 20 ноября, пишет издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

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Сообщается, что рекомендация Картера и Клэппера была направлена в Белый дом ещё в октябре этого года, но решение было отложено «из-за других проблем».

Глава Пентагона и глава Нацразведки якобы недовольны качеством работы Роджерса, кроме того, Клэппер хочет, чтобы АНБ возглавлял штатский человек, а не кадровый военный.

Также Клэппер настаивает на том, чтобы из структуры АНБ было выделено подразделение киберкомандования Cybercom.

Другие источники указывают, что Картер и Клэппер хотят отставки Роджерса по той причине, что он переметнулся к избранному президенту США Дональду Трампу. Оказывается, Роджерс 17 ноября, не оповестив высшее руководство, покинул рабочее место и встретился с Дональдом Трампом в его нью-йоркской штаб-квартире. В администрации Обамы этот поступок вызвал бешенство.

Ранее американские СМИ уже сообщали, что Трамп планирует назначить действующего главу АНБ на место председателя нацразведки, которое сейчас занимает Клэппер.