Людиново, Калужская область, 20 ноября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В Калужской области осуждён полицейский, превысивший должностные полномочия и избивший родственника подозреваемого. Об этом сообщил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM помощник Людиновского городского прокурора Калужской области Денис Усачев.

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По его словам, в октябре 2015 года сотрудник отдела МВД России «Людиновский» будучи при исполнении должностных обязанностей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гражданской одежде, с целью раскрытия преступления по факту хищения имущества у местного жителя, самовольно, не получив согласия лица, который мог быть причастен к совершению данного преступления, незаконно произвел осмотр его комнаты.

Далее, полицейский нанес родственнику лица, который мог быть причастен к совершению преступления, не менее 12 ударов рукой в область лица, головы, туловища и верхних конечностей, причинив потерпевшему телесные повреждения.

Полицейского осудили на три года заключения. Помимо лишения свободы, суд также назначил бывшему сотруднику полиции наказание в виде с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в правоохранительных органах на срок 2 года и штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году УМВД России по Калужской области было установлено 7400 лиц, совершивших 8924 преступления, в том числе 494 особо тяжких и 1268 тяжких.