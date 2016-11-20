Ташкент, 20 ноября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не должна быть зациклена на вступлении в Европейский союз. Он отметил, что Анкара рассматривает вариант вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Слова Эрдогана, сказанные им в ходе поездки в Узбекистан, приводит сегодня, 20 ноября, турецкая газета Hurriyet.

Kremlin.ru Встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным

Эрдоган подчеркнул, что Турция должна чувствовать себя спокойно относительно вопроса о вступлении в Евросоюз и не должна на нем зацикливаться. «Кто-то может критиковать меня, но я выражаю свое мнение. Например, я говорю, почему бы Турции не занять место в «Шанхайской пятерке», — заявил Эрдоган.

Он также добавил, что Турции было бы намного удобнее работать в составе ШОС, тогда как Европейский союз десятки лет затягивает процесс приема Турции.

Более того, Эрдоган заявил, что в 2017 году в Турции может пройти референдум по вопросу целесообразности стремления страны в Европейский союз.

Напомним, в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) входят: Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. В середине 2015 года был запущен процесс принятия в действительные члены ШОС Индии и Пакистана. Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия имеют в ШОС статус наблюдателя.