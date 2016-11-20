Калуга, 20 ноября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. До 141,2 млрд рублей вырос общий объем ссудной задолженности заемщиков-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные представлены по состоянию на 1 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Отделении по Калужской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

По данным ведомства, за девять месяцев 2016 года в калужским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было выдано кредитов на 85,5 млрд рублей, что на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Так, наибольший рост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающей отрасли, предприятия которой получили кредитов на 33,6 млрд рублей. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года. Рост кредитования также отмечен в таких отраслях, как транспорт и связь (увеличение в 1,6 раза), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в 1,4 раза), сельское хозяйство (рост на 15%).

Значительно меньше стали брать кредитов в организациях, занимающимся добычей полезных ископаемых и с операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по сентябрь 2016 года жители Калужской области набрали банковских кредитов на 33,2 млрд рублей. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года. Ссудная задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, к 1 октября достигла 75,9 млрд рублей, а за год задолженность выросла на 1,3%.

Между тем, по данным Калугастата на сентябрь 2016 года, средняя начисленная заработная плата в Калужской области составила 31 тыс. 400 рублей.