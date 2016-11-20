Нью-Дели, 20 ноября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Число жертв страшной железнодорожной катастрофы в Индии увеличилось до 96 человек. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает BBC News.

Stefano Brivio Траурная свеча

Трагедия произошла в районе станции Пухрайна на севере индийского штата Уттар-Прадеш возле города Канпур в 3:00 утра по местному времени, когда большинство пассажиров спали.

Локомотив и 14 пассажирских вагонов поезда сошли с рельсов. Больше всего пострадали два первых вагона рядом с локомотивом. Прибывшим на место спасателям пришлось использовать тяжелую технику, чтобы вытащить людей из искорёженных вагонов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования в связи с трагедией. Министр железных дорог Индии Суреш Прабху возглавил комиссию по расследованию причин катастрофы. Правительство обещает выплатить пострадавшим компенсации.

На данный момент известно о 96 погибших. Ранения получили более 150 человек. На месте крушения поезда продолжаются спасательные работы.