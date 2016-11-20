Москва, 20 ноября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Высшие должностные лица Российской Федерации — президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев — поздравили Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщают пресс-службы Кремля и правительства РФ.

Kremlin.ru Патриарх Кирилл

Сегодня, 20 ноября, патриарх Кирилл отмечает свое 70-летие. Патриархом Кирилл стал в начале 2009 года после смерти предыдущего предстоятеля Русской православной церкви Алексия II. С 1994 года Кирилл ведет довольно известную духовно-просветительскую программу «Слово пастыря» на российском телевидении.

В своей поздравительной телеграмме патриарху Кириллу президент Путин отметил его многолетнее подвижническое служение Русской православной церкви, последовательную и твердую защиту ее ценностей и идеалов.

«Ваши неустанные заботы о сохранении уникального исторического, культурного, духовного наследия России, поддержке института семьи, воспитании подрастающего поколения снискали вам самое искреннее уважение», — пишет российский лидер.

Глава государства особо отметил большой вклад, который патриарх Кирилл вносит в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, в укрепление мира и общественного согласия в России.

Председатель правительства Медведев в своей поздравительной телеграмме отметил, что Русская православная церковь под предстоятельством Кирилла пользуется авторитетом и влиянием во всем мире.

Поздравления патриарху Кириллу также направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что многолетняя работа патриарха Кирилла вселяет в людей веру и надежду, поддерживает и ободряет в повседневных делах, служит утверждению идеалов добра, любви и милосердия.

По случаю дня рождения патриарха в храме Христа Спасителя проходит торжественная литургия. На литургию прибыли предстоятели девяти поместных православных церквей, в частности, митрополит всей Америки и Канады, патриархи всея Грузии, Александрийский и Иерусалимский.