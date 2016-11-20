Обнинск, Калужская область, 20 ноября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Менее 10 человек из заявленных 40 вышли в Обнинске Калужской области на разрешенный городскими властями пикет в поддержку избранного президента США миллиардера Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Obninsk.name Разочарованные участники не состоявшегося пикета в поддержку Дональда Трампа.

Между тем, пикет в поддержку нового американского лидера не состоялся. Собравшиеся полчаса ждали организатора «распиаренного» мероприятия местного блогера Артема Майнаса у которого были разрешительные документы на проведение пикета, но тот не пришел на привокзальную площадь. По телефону г-н Майнас также не был доступен.

Разочарованным немногочисленным обнинским сторонникам нового президента США пришлось разойтись. Недовольными уехали в Москву и представители ряда федеральных телеканалов, которым так и не удалось запечатлеть столь «историческое» событие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в субботу, 19 ноября, на привокзальной площади Обнинска должен был пройти первый в Российской Федерации пикет в поддержку миллиардера Дональда Трампа, одержавшего победу на состоявшихся 8 ноября президентских выборах в США. Организаторы разрешенной властями акции отмечали, что целью двухчасового мероприятия, в котором должны были принять участие около 40 человек, является «выражение надежды на улучшение отношений» между РФ и США.